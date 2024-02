Wann kommt Windows 12? Neuer Hinweis aufgetaucht

Das nächste Windows könnte bereits Mitte des Jahres erscheinen. Was dafür spricht und was dagegen.

Das Update soll in erster Linie KI-Neuerungen bringen. Der Copilot , basierend auf OpenAIs GPT , wird vollständig Einzug in das Betriebssystem halten. Künstliche Intelligenz soll im ganzen Betriebssystem für optimiertes Arbeiten sorgen. Eine Reihe neuer KI-Computer soll parallel auf den Markt kommen - mit einer "Copilot"-Taste statt der Windows-Taste.

Konkret erwähnt er Windows 12 jedoch nicht. Darum ist es fraglich, ob damit tatsächlich der große Versionssprung gemeint ist. Es könnte sich auch um das Update Windows 11 24H2 handeln, über das zuletzt spekuliert wurde. So wurde dieses Update bereits als “ Windows 12 ” gehandelt.

Also kommt jetzt Windows 12?

Ob das, was Mitte des Jahres kommen wird, als Windows-11-Update oder als Windows 12 veröffentlich wird, ist jedenfalls noch unklar. Gegen den Start einer völlig neuen Windows-Generation sprechen laut Toms Hardware Microsofts bisherige Zeitpläne. So wurden große Versions-Updates bislang immer viele Monate bis zu einem Jahr vorher angekündigt. Dies ist für Windows 12 bislang nicht geschehen.

Außerdem würde es Microsofts zuletzt genutzten Zyklus von 3 Jahren widersprechen. Windows 11 erschien im Oktober 2021, Windows 12 müsste diesem Schema zufolge erst gegen Ende des Jahres kommen.

➤ Mehr lesen: Windows 12 kommt 2024, sagt Intel

KI als Trendthema

Gleichzeitig erscheint es etwas ungewöhnlich, dass Microsoft ein großes KI-Upgrade nicht als vollkommen neues Windows verkauft. Argumente dafür dürfte es jedenfalls geben: 24H2 soll technisch ein großer Einschnitt sein.

Wie Windows Central berichtet, dürfte es sich dabei um einen kompletten "OS Swap" handeln, also das Ersetzen des gesamten Betriebssystems. Gerade in einer Zeit, wo KI als der große Trend in der Computerwelt gilt, wäre Windows 12 mit im Kern integrierter KI ein naheliegender Schritt.