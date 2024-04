Wasserstoff-Verbrenner soll Geschwindigkeitsrekord aufstellen

An der University of Bath in England wird an einem neuen Wasserstoffverbrennungsmotor geforscht, der den aktuellen Geschwindigkeitsrekord brechen soll. Der Motor wurde bereits als ein Proof-of-Concept-Prototyp vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen herkömmlichen 1-Zylinder-Motor, der von Grund auf umgebaut wurde, damit er mit Wasserstoff betrieben werden kann.

Wasserstoffverbrennungsmotoren sind nicht zu verwechseln mit den Wasserstoff-Brennstoffzellen. Während bei Letzteren die durch die Verbrennung elektrische Energie erzeugt wird, wird bei den Wasserstoffverbrennungsmotoren durch Verbrennung von Wasserstoff ein Motor nach dem Ottoprinzip angetrieben.

Verbrennungsmotor von Ford wird umgerüstet

Sollte der Prototyp wie erwartet funktionieren, werden die Erkenntnisse in einem größeren Motor umgesetzt. Im kommenden Jahr will man an der University of Bath dann einen Ford 2.3-liter EcoBoost Motor umbauen, damit er mit Wasserstoff betrieben werden kann.

Der Ford-Motor kommt in seiner herkömmlichen Variante - je nach Fahrzeug, in dem er eingebaut ist - auf eine Leistung von bis zu 350 PS bei 6.000 rpm. Der Wasserstoffmotor soll dann in einen Ginetta G20 eingebaut werden.

Wasserstoffverbrenner schaffte 301 km/h

Der aktuelle Geschwindigkeitsrekord für ein Fahrzeug, das von einem Wasserstoffverbrennungsmotor angetrieben wird, liegt bei 301 km/h. Aufgestellt wurde er 2004 von einem BMW, der von einer 12 Zylinder 6 Liter Maschine mit 282 PS angetrieben wurde.