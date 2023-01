WhatsApp: Neue Funktion macht Fotos deutlich besser

In einer WhatsApp-Betaversion lassen sich Bilder in deutlich besserer Qualität versenden, als es bisher der Fall war.

Bisher konnte man den Qualitätsverlust umgehen, indem man das Bild als "Dokument" verschickt hat. Dabei tippt man im Chatfeld auf das Büroklammersymbol, wählt "Dokument" aus und sucht im Handyspeicher nach dem Foto. Das ist zum einen aufwändig, zum anderen wird die Bildvorschau im Chat nicht angezeigt.

Option für bessere Qualität bei Fotos

Dieses Problem will WhatsApp nun lösen. Laut WABetaInfo arbeitet das Unternehmen daran, Bilder auch in besserer Qualität verschicken zu können. In einer neuen Betaversion der App kann man wählen, ob ein Foto in der "besten Qualität", im "Datensparmodus" oder "automatisch" versendet werden soll.

"Bessere Qualität" bedeutet dabei leider nicht Originalqualität, sondern lediglich eine Variante, bei der das Bild nicht so stark komprimiert wird. Aber auch am Versand von Originalbildern soll gearbeitet werden. Wann das Feature ausgerollt werden wird, ist allerdings nicht bekannt.