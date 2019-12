Wie Boote automatisch "UFOs" ausweichen

In Datenbank erfasst

Die Objekte, die gefunden werden, werden derzeit vom Personal in der Niederlassung in Portugal mit Labels versehen und in einer Datenbank definiert. Mehrere Millionen Bilder sind bereits darin erfasst. Laut Biancale wird die Software mit der Zeit lernen die Objekte selbst zu kategorisieren.

Einen Haken hat das System momentan noch: Wenn ein ungefährliches Objekt, etwa eine Kartonschachtel oder Luftmatratze, im Ozean schwimmt, dann weicht das System ebenfalls aus, obwohl es nicht nötig ist. "Dafür erkennt das System Algenflächen als ungefährlich", sagt Biancale. Auch Wellen, Wasserspuren von Motorbooten oder Sonnenreflexionen würden als harmlos identifiziert. "Das System lernt nach und nach. Je mehr Boote und Objekte erfasst werden, umso besser wird es", sagt er.

Variante für Küstennähe

Seit einigen Monaten ist Oscar als Vorserie für Segelprofis auf dem Markt. Das aktuelle System ist lediglich für die Hochsee gedacht, künftig soll eine Variante für Küstennähe entwickelt werden. "Wir arbeiten auch an Varianten für den Nachrüstmarkt und anderen Yacht-Varianten, wo es andere Schwerpunkte gibt", so der Gründer.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und aws (austria wirtschaftsservice).