Windows 10 am Ende: Google will User mit Pop-ups von Chromebooks überzeugen
Am 14. Oktober 2025 ist Schluss mit Windows 10. Dann wird der offizielle Support für das Betriebssystem eingestellt. Ohne die regelmäßigen Sicherheits-Updates könnte Windows 10 anfälliger für Malware und damit unsicherer für seine Benutzer werden.
Diesen Umstand will sich Google zunutze machen. Wie Windows Latest berichtet, wird entsprechende Werbung ganz gezielt Windows-10-Nutzern angezeigt.
Pop-up in der Google-Suche
Dieses Pop-up taucht in der Google-Suche auf: „Zeit für einen neuen Laptop? Hol dir ein Chromebook Plus. Mit dem Aus von Security-Updates für Windows 10, solltest du zu einem Laptop wechseln, der noch nie einen Virus gehabt hat.“
Klickt man auf den Button „mehr erfahren“, wird man zu einer Website weitergeleitet und mit „Auf Wiedersehen PC. Hallo Chromebook.“ begrüßt. Darauf ist ein Notebook zu sehen, mit Windows-blauem Hintergrund und Warnmeldungen für „Virus erkannt“, „zu wenig Speicherplatz“ und „Systemfehler“. Als Lösung wird ein Chromebook angepriesen.
Chromebooks nutzen als Betriebssystem Googles ChromeOS. Die Geräte werden von verschiedenen Herstellern angeboten, auf Amazon findet man sie schon ab 161 Euro. Die Plus-Modelle haben mehr Leistung und beginnen bei 351 Euro.
Windows 10 noch länger nutzen
In der EU kann man Windows 10 noch länger verwenden. Microsoft hat kürzlich bekannt gegeben, dass das ESU-Programm kostenfrei genutzt werden kann.
Die Extended Support Updates sind eigentlich kostenpflichtig und für Unternehmen gedacht, damit die den Umstieg von Windows 10 auf ein anderes Betriebssystem noch ein Jahr hinauszögern können. Laut Zahlen von Statcounter ist Windows 10 in Österreich mit einem Marktanteil von 54 Prozent noch immer die beliebteste Windows-Version.
