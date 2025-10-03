Windows 10 am Ende: Google will User mit Pop-ups von Chromebooks überzeugen

Das offizielle Support-Ende von Windows 10 nutzt Google, um aktiv für Chromebooks zu werben.

Am 14. Oktober 2025 ist Schluss mit Windows 10. Dann wird der offizielle Support für das Betriebssystem eingestellt. Ohne die regelmäßigen Sicherheits-Updates könnte Windows 10 anfälliger für Malware und damit unsicherer für seine Benutzer werden.

Diesen Umstand will sich Google zunutze machen. Wie Windows Latest berichtet, wird entsprechende Werbung ganz gezielt Windows-10-Nutzern angezeigt.

Pop-up in der Google-Suche

Dieses Pop-up taucht in der Google-Suche auf: „Zeit für einen neuen Laptop? Hol dir ein Chromebook Plus. Mit dem Aus von Security-Updates für Windows 10, solltest du zu einem Laptop wechseln, der noch nie einen Virus gehabt hat.“