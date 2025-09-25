Knalleffekt: Microsoft verlängert Windows-10-Support in EU gratis

Nach Kritik von Verbraucherschützern lenkt Microsoft ein. Das heißt, das Ende von Windows 10 ist in der EU um ein Jahr verschoben.

Am 14. Oktober 2025 endet der offizielle Support für Windows 10. Im Rahmen des ESU-Programms (Extended Support Updates), ermöglicht das Unternehmen aber, noch ein weiteres Jahr mit Updates versorgt zu werden.

Bislang musste man dafür einen Preis bezahlen. Entweder in Form einer Gebühr von 30 Dollar oder 1.000 Microsoft Rewards-Punkte. Alternativ musste man seine PC-Einstellungen über ein Microsoft-Konto mit der Cloud synchronisieren und so auf diese Art und Weise "bezahlen". Ein Schritt, der vielen auch unangenehm war.

Das ändert sich nun. Wie Microsoft gegenüber Windows Central bestätigte, können alle Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum das Angebot in Anspruch nehmen, ohne dass sie die Gebühr bezahlen oder ihre Einstellungen synchronisieren müssen.

In der Stellungnahme heißt es: “Im Europäischen Wirtschaftsraum aktualisieren wir den Registrierungsprozess, um sicherzustellen, dass er den lokalen Erwartungen entspricht und ein sicheres, optimiertes Erlebnis bietet. Unser Ziel ist es, Kunden beim Umstieg auf Windows 11 zu unterstützen und ihnen Optionen zu bieten, mit ununterbrochenem Zugriff auf wichtige Sicherheitsupdates.”

Dem Schritt zuvor ging Kritik von Verbraucherschutzorganisationen wie Euroconsumers. Diese zeigen sich nun erwartungsgemäß erfreut.

Was das Support-Aus bedeutet

Ohne ESU stellt Microsoft ab 14. Oktober keine technischen Unterstützungen, Funktionsupdates und vor allem keine Sicherheitsupdates mehr bereit. Das bedeutet, dass neu entdeckte Sicherheitslücken in Windows 10 nicht mehr geschlossen werden, wodurch Nutzer einem höheren Risiko für Viren, Schadsoftware und Cyberangriffe ausgesetzt sind.

Dennoch ist Windows 10 aktuell noch weit verbreitet. Laut Zahlen von Statcounter ist es in Österrreich mit einem Marktanteil von 54 Prozent sogar noch die beliebteste Windows-Version.