Diese Windows-11-Version braucht nur 2,8 GB Speicherplatz

Mit Nano11 will ein Entwickler zeigen, wie aufgebläht Windows 11 ist. Es eignet sich am besten für eine Testumgebung.

Entfernt man alle unnötigen Elemente aus Windows 11, bleibt ein Betriebssystem übrig, das weniger als 3 GB Speicherplatz benötigt. Konkret kommt das aktuelle Windows 11 mit 2,8 GB aus, um immer noch funktionsfähig zu bleiben. 

Das Microsoft-Betriebssystem immer weiter zu reduzieren, ist ein Experiment, das der Entwickler NTDEV durchgeführt hat. Herausgekommen ist Nano11 - eine Built, die zwar nicht für den Alltagseinsatz geeignet ist, aber zeigen möchte, wie aufgeblasen Windows 11 ist. 

Nano11 ist für eine Testumgebung

"Nano11 ist nicht wartungsfähig. Das bedeutet, dass man keine Sprachen, Treiber oder Funktionen hinzufügen kann und keine Windows-Updates erhält", schreibt NTDEV auf Github

Das reduzierte Betriebssystem eignet sich in erster Linie für eine Testumgebung. "Nano11 ist nur für Test- und Entwicklungszwecke vorgesehen oder für Virtual Machines, in denen eine minimale, statische Umgebung erforderlich ist", heißt es. 

Windows 11 auf älteren PCs installieren

Entstanden ist Nano11 aus einem anderen Projekt von NTDEV - nämlich Tiny11. Das ist ein Builder, mit dem man sich ein reduziertes Install-Image für Windows 11 erzeugen kann. Bei dieser Windows-11-Version werden zahlreiche Komponenten ausgespart. Auch die TPM-2.0-Anforderungen können damit umgangen werden.

Das bedeutet, dass man sich mit Tiny11 eine Windows-11-Version schaffen kann, die sich auch auf älteren PCs installieren lässt. Durch das Austricksen des TPM-2.0-Zwangs können die Mindestanforderungen für Windows 11 ausgehebelt werden. Aber Vorsicht: Tiny11 sollten nur fortgeschrittene Nutzerinnen und Nutzer verwenden. 

(futurezone) | Stand: 13.09.2025, 13:23 Uhr

