Diese Windows-11-Version braucht nur 2,8 GB Speicherplatz

13.09.2025

Mit Nano11 will ein Entwickler zeigen, wie aufgebläht Windows 11 ist. Es eignet sich am besten für eine Testumgebung.

Entfernt man alle unnötigen Elemente aus Windows 11, bleibt ein Betriebssystem übrig, das weniger als 3 GB Speicherplatz benötigt. Konkret kommt das aktuelle Windows 11 mit 2,8 GB aus, um immer noch funktionsfähig zu bleiben. Das Microsoft-Betriebssystem immer weiter zu reduzieren, ist ein Experiment, das der Entwickler NTDEV durchgeführt hat. Herausgekommen ist Nano11 - eine Built, die zwar nicht für den Alltagseinsatz geeignet ist, aber zeigen möchte, wie aufgeblasen Windows 11 ist. ➤ Mehr lesen: Kein Windows 12: Microsoft hält noch an Windows 11 fest

Nano11 ist für eine Testumgebung "Nano11 ist nicht wartungsfähig. Das bedeutet, dass man keine Sprachen, Treiber oder Funktionen hinzufügen kann und keine Windows-Updates erhält", schreibt NTDEV auf Github. Das reduzierte Betriebssystem eignet sich in erster Linie für eine Testumgebung. "Nano11 ist nur für Test- und Entwicklungszwecke vorgesehen oder für Virtual Machines, in denen eine minimale, statische Umgebung erforderlich ist", heißt es. ➤ Mehr lesen: Was das Aus von Windows 10 für Spendenorganisationen bedeutet