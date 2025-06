So könnt ihr das Support-Ende von Windows 10 hinauszögern

Am 14. Oktober 2025 endet der Support für Windows 10. Dann bekommen Anwenderinnen und Anwender keine Sicherheitsupdates mehr oder technischen Support. Doch Windows 11 hat hohe Anforderungen an die Hardware, weshalb Windows 10 nach wie vor von vielen Menschen genutzt wird.

Für viele Nutzerinnen und Nutzer, die noch nicht auf Microsoft 11 umgestellt haben, sorgt das für Sorgenfalten. Keine Panik, es gibt eine Möglichkeit den Support für Windows 10 zu verlängern, wie Microsoft bekannt gegeben hat.

Wie man den Support für Microsoft 10 verlängert

Für Privatnutzer gibt es eine Möglichkeit, den Support für Windows 10 zu verlängern. Statt in 4 Monaten ist dann erst am 13. Oktober 2026 Schluss mit dem alten Betriebssystem. Microsoft hat bekannt gegeben, dass es bis dahin Sicherheitsupdates für Windows 10 geben wird.

Um diese zu erhalten, muss man am kostenlosen Extended-Security-Updates-Programm (ESU) teilnehmen. Dafür muss man Windows Backup aktivieren, welches die Einstellungen und Ordner in der Cloud synchronisiert. Daten und Einstellungen können so in der Cloud gespeichert werden. Microsoft stellt 5 Gigabyte Speicher kostenlos zur Verfügung. Ob dieser Platz für alle reicht, ist eine andere Frage.

2 Alternativen

Es gibt aber noch 2 weitere Möglichkeiten: Entweder man löst 1.000 Microsoft Rewards-Punkte ein oder man zahlt rund 30 US-Dollar, um am ESU teilnehmen zu können. In Zukunft soll es einen Einrichtungsassistenten geben, mit dem man auswählen kann, für welche Option man sich entscheidet.

Der Einrichtungsassistent steht bereits im Rahmen des Windows Insider-Programms zur Verfügung. Ab Juli 2025 soll er schrittweise für alle Windows 10 Nutzerinnen und Nutzer ausgerollt werden. Wer sich für das ESU-Programm registrieren möchte, kann das bis Mitte August 2025 tun.