Windows 10: Updates ab sofort jährlich

Am Mittwoch veröffentlichte Microsoft sein November-Update für Windows 10 und brachte auch Klarheit in die künftige Update-Politik für das Betriebssystem, dessen Nachfolger Windows 11 im Oktober veröffentlicht wurde.

Künftig sollen Funktions-Updates für Windows 10 einmal jährlich erscheinen, heißt es in einem Blog-Eintrag des Konzerns. Damit passe man den Update-Zyklus jenem von Windows 11 an, das ebenfalls einmal im Jahr größere Updates bekomme. Das nächste große Update für Windows 10 kündigte Microsoft für die zweite Jahreshälfte 2022 an.

Geringfügige Verbesserungen

Das November-Update für Windows 10 umfasst lediglich geringfügige Neuerungen, so wurde etwa die WLAN-Sicherheit verbessert, auch GPU-Computing im Windwos Subsystem für Linux (WSL) wird nun unterstützt.

Den Fokus legt Microsoft wenig überraschend auf die Weiterentwicklung von Windows 11. Windows 10, das noch immer auf mehr als einer Milliarde Rechner installiert ist, werde aber mindestens bis Oktober 2025 unterstützt, heißt es im Windows-Blog. Große Neuerungen sollte man sich dabei aber nicht mehr erwarten.