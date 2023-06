Windows 11 soll komplett in die Cloud verlagert werden

Für Geschäftskunden gibt es bereits eine Cloud-Version von Windows: Windows 365. Das Betriebssystem wird hier einfach in einem Browser aufgerufen, weshalb es mit nahezu jedem Gerät kompatibel ist. Apps und Programme werden im Cloud-Windows installiert, wodurch man de facto einen Cloud-PC hat.

So einen Cloud-PC will Microsoft bald auch für Privatkund*innen anbieten. Dies geht aus einer internen Präsentation hervor, berichtet The Verge.

➤ Mehr lesen: Microsoft startet Cloud-Service Windows 365

Verbesserte KI-Dienste

Die Präsentation fand bereits im Juni 2022 statt. Öffentlich wurde sie jetzt aufgrund der Übernahme von Activision durch Microsoft. Die US-Finanzbehörde FTC untersucht den Fall derzeit noch. In diesem Rahmen werden offizielle Dokumente der FTC dazu veröffentlicht – in denen eben auch die Präsentation erwähnt wurde.

Laut der Präsentation soll die Cloud-Version von Windows 11 auf Windows 365 aufbauen. Durch die Leistung der Cloud und des Geräts der Nutzer*in, sollen verbesserte KI-Dienste möglich werden. Wann Windows 11 als Cloud-Lösung für Endkund*innen verfügbar ist und wieviel es kosten wird, geht aus der Präsentation nicht hervor.