Innovatives vertikales Windrad fürs eigene Haus soll bald in Produktion gehen

Diese vertikalen Windräder können aufgrund ihrer kompakten Größe in städtischen Gebieten und auf Dächern platziert werden.

Sie verbrauchen weniger Platz und können so auch an Orten installiert werden, wo herkömmliche, horizontale Windräder nicht hin passen würden. Die Rede ist von vertikalen Windrädern.

Genau so eines wurde von dem italienischen Start-up “Gevi” entwickelt. Bisher gab es nur einen Prototyp des vertikalen Windrads. In einer Seed-Finanzierungsrunde hat das im Jahr 2022 gegründete Unternehmen jetzt aber 2,7 Millionen Euro erhalten, wie tech.eu berichtet. Damit will Gevi den Schritt zum industriellen Produkt schaffen.

Das horizontale vs. vertikale Windrad

Horizontale Windräder kennt man. Das sind jene Windräder, die in Windparks bereits vielerorts zu sehen sind. Sie haben große, sich drehende Rotorblätter, die rund um einen horizontal montierten Rotor platziert sind. Sie müssen in Richtung des Windes ausgerichtet sein, um effizient arbeiten zu können.

Vertikale Windräder gibt es in verschiedenen Formen. Gemeinsam haben sie, dass die Achse des Rotors vertikal ist. Um diese Achse drehen sich die Rotorblätter, die den Wind von allen Seiten einfangen können, sodass sie nicht in Richtung des Windes ausgerichtet werden müssen.

