Xiaomi präsentiert 12T Pro: Mit 200 MP gegen Apple und Samsung

So kommt das 12T Pro mit einem Snapdragon 8+ Gen1 Chip , einem 120 Hz AMOLED-Display und einer Hauptkamera, die mit ihrer 200-MP-Auslösung die Konkurrenz weitgehend in den Schatten stellt. Auch die extrem hohe Ladeleistung von 120 Watt sind eine Besonderheit.

Kamera ohne optischen Zoom

Dass das Xiaomi 12T Pro doch nicht ganz in der Spitzenklasse angesiedelt ist, offenbaren einige Details in der Ausstattung. Neben der 200-MP-Hauptkamera besteht nämlich das Kamera-Setup lediglich aus einem 8 MP Weitwinkelobjektiv und einer Makrokamera - einen optischen Zoom gibt es also nicht.