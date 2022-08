Xiaomi soll Handy-Marke mit Stock-Android planen

Xiaomi arbeitet angeblich an einer neuen Submarke. Neben Smartphones könnten auch neue Tablets auf den Markt kommen.

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi soll bald eine neue Handy-Marke einführen. Diese soll parallel zu den bereits bestehenden Redmi, Poco und BlackShark vertrieben werden. Die neue Marke richte sich laut einem Bericht von The Mobile Indian an „Tech-Enthusiast*innen“ - neben Smartphones, die in der Mittelklasse angesiedelt sein dürften, könnten auch Tablets auf den Markt gebracht werden.

Laut dem Bericht soll der Hersteller keine angepasste MIUI-Oberfläche für die neue Submarke bringen, sondern mit einem kaum veränderten Android starten. Für zahlreiche internationale Xiaomi-Enthusiast*innen dürfte das ein großes Plus bedeuten.

Altes Konzept gestoppt

Bereits mit der Xiaomi A-Serie wurde die Hardware des Herstellers mit der Version Android One gekoppelt. Die Serie wurde allerdings wieder gestoppt, Google hat Android One nicht weitergeführt.

Die neue Marke soll zudem mit Chips der Qualcomm-Snapdragon-7-Reihe ausgestattet sein. In welchen Ländern die neuen Handys tatsächlich vermarktet werden sollen, bleibt vorerst allerdings unklar. Indien scheint aber der primäre Markt zu sein.