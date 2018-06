Xiaomi bringt faltbares E-Bike um 225 Euro

Verfügbarkeit

Verkauft wird das E-Bike aktuell lediglich in China über Xiaomis hauseigener Crowdfunding-Plattform. Die ersten Exemplare sollen am 30. Juli ausgeliefert werden. Es ist davon auszugehen, dass das Rad in den kommenden Monaten auch seinen Weg nach Europa finden wird.

Es ist nicht das erste E-Bike, das der Konzern auf den Markt bringt. Bereits vor rund zwei Jahren hat der chinesische Smartphone-Hersteller des Qicycle angekündigt. Dabei handelte es sich ebenfalls um ein faltbares E-Bike mit einem Preis von 400 Euro.