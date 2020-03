Xiaomi Mi Electric Scooter Pro im Test: Schwach bei Kälte

Kälteanfällig

Ein wichtiger Faktor scheint die Außentemperatur zu spielen. Laut Hersteller kann der Scooter in einem Bereich zwischen minus 10 und plus 40 Grad Celsius eingesetzt werden. Da der Winter vorbei ist, spielt das in den kommenden Monaten keine Rolle mehr. Im nächsten Herbst bzw. Winter muss man bei Minusgraden allerdings mit relativ großen Leistungsverlusten rechnen.

Um Null Grad Celsius läuft der Scooter noch einwandfrei, fünf Grad weniger und die Geschwindigkeit fällt in der Ebene auf unter 20 km/h. Wie es sich mit der Reichweite bei solchen Temperaturen verhält, wurde aus Angst um Erfrierungen an den Händen nicht ausprobiert.

Eine App für den Scooter gibt es natürlich auch. Mit ihr kann man u.a. den Ladestand aus der Ferne überprüfen, eine Alarmanlagen-Funktion aktivieren, das Energierückgewinnungslevel einstellen oder die Firmware updaten. Besonders viel Mehrwert bietet sie insgesamt nicht.