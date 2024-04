Erstes Xiaomi E-Auto: Kunden müssen monatelang warten

Ende 2023 hat Xiaomi sein erstes Elektroauto vorgestellt. Vergangene Woche gab es nun erstmals auch Informationen zum Preis. So wird der Xiaomi SU7 in China deutlich günstiger verkauft als Hauptkonkurrent Teslas Model 3. Für 215.900 Yuan (27.720 Euro) kann man die Standard-Variante erwerben, ein Model 3 kostet 245.900 Yuan. Zum Start wird das Auto ausschließlich in China erhältlich sein.

➤ Mehr lesen: So viel kostet Xiaomis E-Auto SU7

Wie Reuters nun berichtet, müssen sich Kund*innen aber auf lange Wartezeiten einstellen. Beginnen sollen die Auslieferungen im April. Dennoch müssen Käufer*innen des SU7 ab diesem Zeitpunkt noch 18 bis 21 Wochen warten, bis sie ihr Auto bekommen.

Das teuerste Modell SU7 Pro um 299.900 Yuan soll sogar 27 bis 30 Wochen auf sich warten lassen. Insgesamt 90.000 Vorbestellungen seien laut Xiaomi innerhalb eines Tages eingegangen.