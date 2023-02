Xiaomi bringt smartes Katzenklo mit App-Anbindung

Per App kann man einen genauen Einblick in die Toilettengewohnheiten seines Vierbeiners bekommen.

Wenn die Katze die Toilette aufgesucht hat, wird etwa eine Schüttelbewegung ausgelöst. Dadurch soll erreicht werden, dass sämtliche Fäkalien mit Katzenstreu bedeckt sind. Auch werden die festen Bestandteile automatisch abgesondert. Per Deodorant-Feature sollen unangenehme Gerüche zusätzlich unterdrückt werden. Auch mit weichem Katzenkot soll das Gerät keine Probleme haben, wie es heißt. Laut Xiaomi soll das smarte Katzenklo bis zu 14 Tage allein gelassen werden können, bevor man es putzen muss.

App-Unterstützung

Per App können die Besitzer*innen immer genau Einblick in die Klogang-Daten ihrer Vierbeiner bekommen. Bis zu 5 verschiedene Tiere können dabei voneinander unterschieden werden. Von der Norm abweichendes Verhalten könnte früh auf eine Krankheit hindeute, die man vielleicht abklären muss. Darüber hinaus verfügt das smarte Katzenklo noch über eine Reihe an Sicherheitsfunktionen, damit weder Mensch noch Tier beim Betrieb gefährdet werden können.

Derzeit wird das smarte Katzenklo lediglich in China zu einem Preis von 1499 Yuan – umgerechnet 205 Euro – verkauft. Ob es künftig auch nach Europa kommen wird, ist unklar.