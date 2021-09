Xpeng P5: Chinesischer Tesla-Konkurrent für 21.000 Euro

Der chinesische Autohersteller Xpeng Motors hat seinen Mittelklassewagen P5 offiziell vorgestellt. Mit zeitgemäßer Ausstattung und zum Kampfpreis soll das Elektroauto möglicherweise auch nach Europa kommen, heißt es von dem Unternehmen.

Der P5 wird in insgesamt 6 unterschiedlichen Konfigurierungen angeboten: Für das Modell mit dem kleinsten Akku (55,9 kWh) gibt Xpeng eine NEDC-Reichweite von 460 Kilometer an. Die Variante mit dem größten Akku (71,4 kWh) soll 600 Kilometer weit kommen. Anzunehmen, dass der P5 nach dem WLTP-Standard einiges an Reichweite einbüßen wird.

In allen P5-Modellen kommt derselbe Elektromotor zur Anwendung. Er bringt 155 kW beziehungsweise 208 PS auf die Straße und schafft den Sprint von 0 auf 100 km/h in 7,5 Sekunden.