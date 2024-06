YouTube Premium per VPN billiger: Damit ist jetzt Schluss

Davor, danach, dazwischen: Die Werbung auf YouTube wird immer mehr. Die offizielle Methode, sie loszuwerden, ist sich freizukaufen. Das heißt YouTube Premium und kostet in Österreich 12,99 Euro pro Monat.

Das kann man aber auch für 2,50 Euro im Monat haben – direkt von YouTube. Diesen Trick unterbindet die Videoplattform jetzt aber.

VPN mit IP-Adresse in der Ukraine

Das Ganze funktioniert, weil YouTube Premium in einigen Ländern deutlich günstiger ist. Wie auf Reddit beschrieben, kostet das Monatsabo in der Ukraine und Indien lediglich 2,50 Euro, statt etwa 12,99 Euro in Österreich.

Die User haben also einen VPN genutzt, mit IP-Adressen aus der Ukraine oder Indien. Besucht man damit YouTube im Browser, werden die Preise für diese Länder angezeigt. Nachdem sich die User so für YouTube Premium angemeldet hatten, konnten sie das Angebot zum günstigeren Preis nutzen, auch wenn sie den VPN wieder deaktivierten.

YouTube kündigt Premium-Abos

Damit ist jetzt aber Schluss. Kürzlich haben sich auf Reddit etliche User gemeldet, deren per VPN erworbenes Premium-Abo plötzlich von YouTube gekündigt wurde.