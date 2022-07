Zu teuer: Apples Selbstreparatur-Service zahlt sich nicht aus

Wer eine kaputte Komponente am iPhone selbst reparieren will, zahlt gegenüber einem Besuch im Apple Store nur drauf.

Ende April hat Apple sein Apple Self Service Repair Programm gestartet. Technikaffine iPhone-Nutzer in den USA (derzeit nur dort) können damit einzelne kaputte Komponenten ihres Geräts selbst austauschen . Wie der YouTube-Kanal Linus Tech Tips aufzeigt, sollte man sich diesen Schritt aber gut überlegen. Günstiger als eine Reparatur von Apple kommt das Self-Service nämlich nicht - im Gegenteil.

5 Komponenten, nicht mehr

Wer sich für eine Reparatur in Eigenregie entscheidet, sollte sich zunächst einmal bewusst sein, dass nur 5 Komponenten damit getauscht werden können: Display, Kamera, Lautsprecher, Taptic Engine oder Batterie. Alles andere kann auch mit dem Self Repair Kit nicht aus dem iPhone entfernt und ausgetauscht werden. Das Self Repair Kit kann man für 49 Dollar pro Woche mieten. Nach 7 Tagen muss man es aber zurückschicken, eine Option auf eine Verlängerung gibt es nicht.

Teure Ersatzteile

Das Self Repair Kit besteht aus mehreren Gerätschaften, die man u.a. braucht, um Klebstoff bei einem Display-Tausch zu erhitzen und aufzuweichen. Die Geräte kann man auch kaufen, alle zusammen kommen aber auf über 700 Dollar. Der Mietpreis sei eigentlich fair, meint Linus Tech Tips. Auch die Reparaturanleitungen von Apple seien nutzer*innenfreundlich. Problematisch wird es bei den Ersatzteilen. Diese seien exorbitant teuer.

Imagepolitur fehlgeschlagen

Wie Berechnungen zeigen, zahlt man bei Miete eines Self Repair Kit und Kauf von Ersatzteilen mehr, als wenn man die entsprechende Komponente von Apple austauschen lässt. Noch teurer wird der Preis, wenn man die eigene Arbeitszeit hinzurechnet. Das ganze Angebot sei also eine reine Schikane, kritisiert der YouTube-Kanal. Er diene lediglich dazu, Apple ein gutes Image im Sinne des "Rechts auf Reparatur" zu verpassen, es sei aber völlig klar, wo Apples wahre Präferenzen liegen.

Austausch nur mit Seriennummer

Das derzeitige Modell des Self Service Repair mache es selbst für Kleinunternehmer unmöglich, Reparaturen zu attraktiven Konditionen anzubieten. Für jedes auszutauschende Teil im iPhone muss nämlich die Seriennummer eingegeben werden, ansonsten erhält man das Ersatzteil gar nicht. Das Einkaufen von Originalteilen auf Vorrat, um bei Bedarf Reparaturen schnell durchführen zu können, sei dadurch nicht möglich.