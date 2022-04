"Zurück in die Zukunft": DeLorean teast Elektro-Comeback seines Kultautos

Die DeLorean Motor Company hat kürzlich Teaser-Bilder von ihrem ersten Elektrofahrzeug veröffentlicht. Das durch den Science-Fiction-Film „Zurück in die Zukunft“ bekanntgewordene Kultauto soll noch diesen Sommer, genauer gesagt am 18. August, im Zuge der Pebble Beach-Automesse in Kalifornien enthüllt werden. Das kündigte der Hersteller in einer Presseaussendung an.

Auf dem Teaser-Bild ist das Heck des neuen E-DeLorean zu sehen. Darin sieht man das Fahrzeug zum ersten Mal aus der Nähe, denn in einem kürzlich veröffentlichtes Trailer-Video hat der Hersteller nicht so tief blicken lassen.

"Die Spannung steigt wie die Türen unseres ikonischen Sportwagens“, sagt Troy Beetz, Marketing-Chef der DeLorean Motor Company, in Anspielung auf die Flügeltüren des originalen DMC-12 aus „Zurück in die Zukunft“. „Wir enthüllen den Prototypen der nächsten Generation 3 Tage früher als geplant auf der prestigeträchtigsten Bühne in Pebble Beach“, so Beetz weiter. Ursprünglich war die Enthüllung für den 21. August vorgesehen gewesen.