Über 1 Million Kilometer langer Plasma-Strahl

Der professionelle Astrofotograf Andrew McCarthy hat ein Bild von einem massiven Plasma-Strahl aufgenommen, der aus der Sonne schießt. Der koronale Massenauswurf (CME) sei ihm zufolge 1,6 Millionen Kilometer lang. Das Bild wurde am 24. September aufgenommen und von McCarhty auf Reddit geteilt.

Der Massenauswurf war laut spaceweather.com Teil eines kleineren Sonnensturms der Klasse G-1 gewesen. Das ist die niedrigste Kategorie auf der geomagnetischen Sturmskala der National Oceanic and Atmospheric Administation (NOAA).

Hunderttausende Bilder kombiniert

Der Auswurf sei der größte CME, den McCarthy je gesehen habe, schreibt er auf Reddit. Ursprünglich wurde das Plasma von der Sonnenoberfläche in einem gigantischen Bogen in den Weltraum geschleudert. Dieses Phänomen wird Protuberanz genannt. Diese brach dann ab und strömte mit rund 161.000 km/h ins All, ergänzt der Fotograf.

Für das Gesamtbild wurden Hunderttausende Einzelbilder kombiniert, welche über einen Zeitraum von 6 Stunden aufgezeichnet wurden. Pro Sekunde wurden McCarthy zufolge zwischen 30 und 80 Fotos geschossen und in der Folge in einer 800 GB großen Datei gespeichert.

Orange digital hinzugefügt

Das Bild ist zudem in Falschfarben dargestellt. Weil die Belichtungszeit jedes Einzelbildes so kurz war, waren die Originalbilder fast zur Gänze weiß. Der Fotograf fügte das kräftige Orange im Nachhinein digital hinzu.

Generell weist die Sonne derzeit eine erhöhte Sonnenaktivität auf, wodurch CMEs in den vergangenen Monaten häufiger zu beobachten waren. Zukünftige Plasma-Strahlen dürften sogar noch länger sein.