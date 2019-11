14-Jährige entwickelt System gegen tote Winkel

Mit neuem Stoff überzogen

Damit die Bilder allerdings auch deutlich angezeigt werden, hat Gassler die Innensäule mit einem retroreflektierenden Stoff überzogen. Das Material spiegelt das Licht jedoch nur zurück an die Lichtquelle wider – in dem Fall, an den Projektor. Somit kann nur der Fahrer das Geschehen sehen. Alle anderen Fahrgäste sehen eine schwarze Säule.

Mit ihrem System hat Gassler den ersten Platz belegt und den Samueli Foundation Preis im Wert von 25.000 Dollar gewonnen.