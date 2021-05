200 Meter großer Asteroid fliegt an der Erde vorbei

Am heutigen 14. Mai fliegen insgesamt 6 Asteroiden relativ knapp an der Erde vorbei.

In der Mittagszeit des 14. Mai ist ein großer Asteroid an der Erde vorbeigeflogen. Der kleinste Abstand zwischen dem Himmelskörper 2015 KJ19 und der Erde hat dabei 5.769.874 Kilometer betragen, was der 15-fachen Distanz Erde-Mond (LD) entspricht.

Es wird geschätzt, dass 2015 KJ19 einen Durchmesser von bis zu 200 Metern aufweist. Der Gesteinsbrocken war bei seinem Vorbeiflug mit einer hohen Geschwindigkeit von ungefähr 82.944 km/h unterwegs.

2015 KJ19 ist nicht der einzige Asteroid, der am heutigen Freitag an der Erde vorbeifliegt. Am 14. Mai rauschen insgesamt 6 Himmelskörper in der Nähe unseres Planeten vorbei.