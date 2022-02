90 Meter großer Asteroid fliegt am Dienstag an der Erde vorbei

Der Astroid 2007 UY1 wurde - wie der Name bereits besagt - 2007 entdeckt. Am Dienstag wird er sich der Erde auf bis zu 5,3 Millionen Kilometer annähern.

Das Objekt ist rund 90 Meter breit und damit in etwa so groß wie die Freiheitsstatue in New York. Die genaue Größe ist jedoch nicht bekannt. Das Objekt kann kleiner, aber auch bis ca. 150 Meter groß sein.

Viel weiter weg als der Mond

Egal wie groß, das Objekt wird am morgigen Dienstag keine Gefahr für die Erde darstellen. Zum Vergleich: Der Mond ist ca. 380.000 Kilometer entfernt.

Auf seiner Umlaufbahn um die Sonne wird 2007 UY1 der Erde ständig wieder begegnen. Eine vergleichsweise enge Passage ist für den 19. Oktober 2129 angesagt. Dann wird der Abstand nur rund 150.000 Kilometer betragen.