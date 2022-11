Artemis-Raumschiff ist am Mond angekommen

Die Orion-Kapsel der NASA ist am Mond angekommen und soll am Montag in die Umlaufbahn des Erdtrabanten eintreten. Dafür sind mehrere Manöver erforderlich. 34 Minuten war das Artemis-Raumschiff außer Kontakt, zumal sie sich während dieser Manöver auf der anderen Seite des Mondes befand.

Als das Signal zurückkehrte, schickte das Raumschiff ein Bild zur Erde. Laut der NASA habe die Mission seit dem Start in der vergangenen Woche die Erwartungen übertroffen. „Dies ist einer dieser Tage, an den man lange, lange gedacht und von dem man geträumt hat“, sagte der NASA-Flugdirektor Zebulon Scoville . „Heute Morgen sahen wir, wie die Erde hinter dem Mond unterging, als wir mit dem nächsten für Menschen zugelassenen Raumfahrzeug um den Mond fuhren und uns darauf vorbereiteten, die Menschen innerhalb weniger Jahren dorthin zurückzubringen“, sagt er.

430.000 Kilometer von der Erde entfernt

Die unbemannte Artemis-Mission startete am Mittwoch vom Kennedy Space Center in Florida. Mit an Bord sind drei Mannequins, welche mit Tausenden Sensoren ausgestattet sind. Damit will man messen, ob die Umgebung für Menschen in Ordnung ist, wie die NASA-Astronautin Zena Cardman erklärte. Konkret sind Strahlungs- oder Bewegungssensoren sowie Beschleunigungsmesser verbaut.

Ist dieser Testflug erfolgreich, sollen beim nächsten Mal schon Astronaut*innen mitfliegen. Zunächst sollen sie um den Mond herumfliegen, danach soll die dritte Artemis-Mission die erste Frau und die erste Person of Color auf den Mond bringen.

Am 28. November wird die Orion-Kapsel über 430.000 Kilometer von der Erde entfernt sein. Das ist die weiteste Strecke, die jemals ein für Menschen gebautes Raumschiff hinter sich gelegt hat.