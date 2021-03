Arzneimittelagentur hält an AstraZeneca fest

Der Nutzen des Impfstoffs überwiege die möglichen Gefahren. Eine neue Einschätzung folgt am Donnerstag.

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) sieht vorerst weiterhin keinen Grund, auf Impfungen mit AstraZeneca zu verzichten. Solange die Untersuchungen noch laufen, ist die EMA folglich eindeutig gegen einen Impfstopp. Der Nutzen, nämlich COVID-19-Erkrankungen verhindern zu können, sei definitiv größer als das theoretische und noch unbewiesene Risiko, bekräftigte EMA-Chefin Emer Cooke am Dienstag.

Erst am Donnerstag neue Stellungnahme

In den kommenden Tagen wird noch einmal geprüft, ob zwischen der Impfung und aufgetretenen Fällen von Blutgerinnseln tatsächlich ein Zusammenhang bestehe. Dabei wird auch untersucht, ob etwa nur einzelne Chargen betroffen sein könnten. Am Donnerstag will die EMA dann ihre Einschätzung zu möglichen Risiken und zur weiteren Verwendung abgeben.

Verschiedene EU-Staaten hatten die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca zuletzt ausgesetzt, darunter auch Deutschland, Italien und Schweden. In Österreich wird der Impfstoff weiterhin eingesetzt. Auch wenn einige Experten zur Vorsicht mahnen, verweisen andere auf die millionenfache Anzahl an Impfungen, die in Großbritannien bereits verabreicht wurden.