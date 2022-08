Gigantische Meteoriten bildeten unsere Kontinente

Bereits seit Jahrzehnten gibt es in der Wissenschaft die These, dass sich die Kontinente auf der Erde durch Meteoriten-Einschläge gebildet hätten. Dafür gab es bislang jedoch wenige Beweise. Nun fanden australische Forscher*innen jedoch Hinweise, die diese These stützen.

Meteoriten-Einschläge vor etwa 4 Milliarden Jahren

Laut Tim Johnson von der Curtin University waren enorme Meteoriten-Einschläge in den ersten Milliarden Jahren unserer Planetengeschichte ausschlaggebend, dass ich Kontinente bilden konnten.

“Unsere Forschung liefert den ersten soliden Beweis dafür, dass die Prozesse, die letztendlich die Kontinente formten, mit riesigen Meteoriteneinschlägen begannen - ähnlich denen, die für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich waren, aber Milliarden von Jahren früher“, gibt Johnson in einer Aussendung bekannt.

Kratone geben Einblick

Dafür untersuchten die Forscher*innen winzige Zirkonkristalle vom Pilbara-Kraton in Westaustralien. Als Kratone bezeichnet man sehr alte Kerngebiete der Kontinente. “In der Gegend finden sich die am besten erhaltene Reste der antiken Erdkruste. Und wir fanden Spuren dieser gigantischen Meteoriten-Einschläge”, führt Johnson aus.