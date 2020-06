Asteroideneinschlag löschte Dinosaurier aus

Neues Leben durch Vulkangase

Er vermutet, dass die Vulkane sogar dafür gesorgt haben, dass wieder neues Leben auf der Erde entstehen konnte. Diese Annahme wird auch von anderen Studien gestützt, die zeigen, dass die Vulkangase den Kohlenstoffkreislauf verändert und damit eine globale Erderwärmung eingedämmt haben. Chiarenza glaubt, dass die Abkühlung durch den Asteroideneinschlag so gebremst wurde. So könnten sich insbesondere die Pflanzen wieder erholt haben und Säugetiere hätten an Vielfalt und Körpergröße zugelegt.

Zudem fanden die Forscher Beweise, dass Dinosaurier frühere, massive Vulkanausbrüche in der indischen Deccan-Region durchaus überlebt haben. Sie gehen daher davon aus, dass das Massensterben von einem plötzlichen Ereignis – wie dem Asteroiden – ausgelöst wurde.

Kritik

Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachmagazin Proceedings der National Academy of Sciences veröffentlicht. Chiarenza geht davon aus, dass die Debatte um die Ursache des Massensterbens damit aber nicht vorbei ist. Erste Kritik kommt beispielsweise von der Paläontologin Gerta Keller von der Princeton Universität. Die Studie habe die jüngsten Forschungen zum Vulkanismus in der Deccan-Region ignoriert. Sie würden eindeutig darauf hinweisen, dass massive Vulkanausbrüche mit dem Massensterben zusammenfielen, sagte sie dem Guardian.