Zusammenbruch von Ozonschicht führte zu Massensterben

In der Geschichte unserer Erde gab es bereits mehrere Ereignisse, die zum Aussterben vieler Pflanzen- und Tierarten geführt haben. Das berühmteste wurde wahrscheinlich durch einen Meteoriteneinschlag vor 66 Millionen Jahren ausgelöst und führte zum Aussterben der Dinosaurier. Weitere Gründe für Massensterben waren riesige Vulkanausbrüche, die die Erdatmosphäre instabil machten.

Nun hat ein Forscherteam der Universität Southampton eine weitere Ursache für ein Massensterben auf der Erde gefunden. Vor 359 Millionen Jahren wurden viele Fischarten und Landwirbeltiere von hoher UV-Strahlung getötet. Da sich das Klima nach einer Eiszeit schnell erwärmte, brach die Ozonschicht kurzzeitig zusammen. Sie absorbiert UV-Photonen und schützt so die Organismen auf der Erde vor der schädlichen Strahlung. Der Zusammenbruch führte zu einem Massensterben an Land und in flachen Gewässern. Das Waldökosystem wurde zerstört, überleben konnten vor allem Haie und Knochenfische, die heute noch zu finden sind.