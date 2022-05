Umwerfende Animation zeigt die wahre Größe unseres Sonnensystems

Der Astronom James O’Donoghue hat auf Twitter einen Videclip einer Animation gepostet, die unser Sonnensystem zeigt und zwar die Größe der einzelnen Planeten darin sowie deren Drehbewegungsgeschwindigkeit. Die Animation ist ziemlich beeindruckend - und daher darf es nicht wundern, dass dieses Video komplett viral ging und bereits mehr als 15 Millionen Mal auf Twitter angesehen wurde.

Es zeigt die Relationen der einzelnen Planeten in unserem Sonnensystem zueinander in Punkto Größe und der Geschwindigkeit, in der die Planeten rotieren. Es ist schön zu sehen, wie schnell sich etwa die Erde dreht, aber dass diese längst nicht der schnellste Planet ist.