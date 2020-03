Astronomen entdecken ungewöhnlichen Stern in Tropfenform

Einseitige Schwingung erklärt

Das war auch bei den Beobachtungen des Sterns HD74423 so, der sich rund 1.600 Lichtjahre entfernt im Sternbild Fliegender Fisch befindet. Bei der Analyse der Daten konnten die Wissenschafter um den österreichischen Astronomen Gerald Handler vom Nicolaus Copernicus Astronomical Center in Warschau (Polen) den Grund für die ungewöhnliche einseitige Schwingung identifiziert: der Stern befindet sich in einem Doppelsternsystem. „Sein naher Begleiter verzerrt mit seiner Anziehungskraft die Schwingungen“, erklärte Handler gegenüber der APA.

Aufgrund der Gezeitenkräfte werden beide Sterne, die sich in 1,6 Tagen umkreisen, in eine tropfenförmige Gestalt verzerrt. Während sich das Doppelsternsystem umeinander dreht, kommen verschiedene Teile des pulsierenden Sterns in Sicht von TESS. Regelmäßig ist dabei nicht nur jene Seite zu sehen, die auf den Begleiter hinzeigt, sondern auch die Rückseite. So konnten die Astronomen sicher sein, dass tatsächlich nur eine Hemisphäre des Sterns pulsiert, nämlich wenn die entsprechende Halbkugel in Richtung des Weltraumteleskops gerichtet war.