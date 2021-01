Astrophysiker: Menschen sollen auf Mega-Satelliten ziehen

Seit je her suchen die Menschen nach einem Planeten, der unserer Erde ähnlich ist und damit auch Leben ermöglicht. Doch was, wenn wenn die Menschen sich nicht an die schwierigen Umstände eines neuen Planeten anpassen müssten, sondern auf einer künstlichen Raumstation leben könnten?

Der Wissenschaftler Pekka Janhunen vom Finnish Meteorological Institute in Helsinki hat ein Konzept für so eine schwebende Kolonie entwickelt. Seine Idee: Menschen sollen auf einem riesigen Satelliten leben. Damit würde man Herausforderungen umgehen. Etwa Terraforming, also das bewusste Verändern eines Planeten durch menschliche Eingriffe, oder das Leben in riesigen, teils unterirdischen Konstruktionen, die die Bewohner vor der tödlichen Planetenoberfläche schützen.