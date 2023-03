Bauplan für experimentelles Wurmloch entwickelt

Der Bauplan soll in naher Zukunft als Basis dienen, um ein Wurmloch physisch im Labor zu erzeugen.

In der Physik geht man grundsätzlich davon aus, dass die Übertragung von Informationen von einem Ort zum anderen die Übertagung von Teilchen ist. Laut dem Physiker Hatim Salih der University of Bristol könnten Informationen aber auch ohne Austausch von Partikeln übertragen werden, also ohne nachweisbare Informationsträger, die sich bewegen.

Um diese Art der Kommunikation zu testen, hat der Physiker ein Konzept vorgeschlagen, das er als „Gegenportation“ ("Counterportation") bezeichnet. Damit hat Salih einen Bauplan für ein experimentelles Wurmloch entwickelt.