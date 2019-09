So baut man Schritt für Schritt ein Wurmloch

Kosmische Strings sind nur theoretisch existent. Es sind Defekte oder Brüche im Raum, die kurz nach dem Urknall entstanden sein sollen. Man kann sich darunter einen sehr langen Faden, nicht dicker als ein Photon, mit besonders hoher Masse vorstellen.

Den ersten kosmischen String setzt man an den Anfang eines der Schwarzen Löcher an. So kann man ihn durch das Wurmloch fädeln, wo er aus dem Ende des anderen Schwarzen Lochs wieder herauskommt. Das hält das Wurmloch offen. Der zweite kosmische String wird an seinen beiden Enden zu einem Ring verbunden und beginnt so sehr stark zu vibrieren. Platziert man ihn im Wurmloch, kann dieses so für eine kurze Zeit offen gehalten werden.

Diese Zeit würde ausreichen, um Nachrichten oder Gegenstände hindurchzuschicken. Irgendwann würde es jedoch durch die starke Vibration kollabieren, so die Forscher. Man müsste also nur noch zwei kosmische Strings finden, um Nachrichten durch das ganze Universum zu senden.