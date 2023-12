China vergräbt supraleitendes Stromkabel mitten in Shanghai

Chinesische Quellen behaupten, dass in Shanghai das erste supraleitende 35-kV-Stromkabel in einem Stadtkern verbaut wurde. Das 1,2 Kilometer lange Kabel soll bereits im August seinen Vollastbetrieb erreicht haben. Laut News.cgtn.com ist das Kabel das weltweit längste supraleitende Kabel seiner Art und auch das einzige Kabel, das vollständig unterirdisch verlegt wurde. Mit 35 kV zählt es zu den Mittelspannungsleitungen.

Städte wie Shanghai verwenden für ihre Verteilungsnetze, also Kabel im Spannungsbereich von 15 kV bis 35 kV, hauptsächlich supraleitende Kabel. Einzigartig für dieses Kabel ist allerdings die Länge und die unterirdische Verlegung im Rohr. Das Kabel ist "das Ergebnis 20-jähriger Bemühungen von Ingenieur*innen des Shanghai Electric Cable Research Institute (SECRI) der Shenergy Group, einem Unternehmen, das sich in den vergangenen 60 Jahren auf elektrische Kabel spezialisiert hat und an der Spitze der supraleitenden Übertragungsindustrie steht", beschreibt es China.org.cn.

Längere Kabel geplant

Das 1,2 Kilometer lange Kabel soll dabei nur der Anfang sein. Es setzt den Beginn der Entwicklung von 5 und 10 Kilometer langen supraleitenden Stromkabel. "Früher haben wir alle Hochspannungskabel importiert, aber dann haben die einheimischen Kabel aufgeholt", sagt Zong Xihua, stellvertretender Chefingenieur von SECRI. Jetzt sei man bei der supraleitenden Übertragungstechnologie weltweit sogar führend.