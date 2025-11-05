China erreicht Meilenstein bei seinem Thorium-Flüssigsalzreaktor

Der chinesische Forschungsreaktor TMSR-LF1 ist der erste Reaktor, der erfolgreich Uran aus Thorium "erbrütet" hat.

China betreibt in der Wüste Gobi einen Forschungskernreaktor, der ein großes Problem der Kernenergie lösen soll. In dem Flüssigsalzreaktor namens TMSR-LF1 konnte nämlich Thorium in spaltbares Uran verwandelt werden.

In dem Flüssigsalzreaktor liegt der Brennstoff direkt im Flüssigsalzkreislauf vor, und nicht in festen Brennstoffstäben. Dadurch kann der Brennstoff einfach nachgefüllt werden, ohne den Betrieb aufzuhalten. Der Reaktor erreichte erstmals Ende 2023 Kritikalität, die Kettenreaktion im Flüssigsalz konnte sich also selbst aufrechterhalten. Damals kam aber lediglich Uran als Brennstoff zum Einsatz.

Thorium deutlich häufiger als Uran

Seitdem wurde mit der Zugabe von Thorium experimentiert. Thorium kommt etwa 3 Mal häufiger in der Erdkruste vor als Uran. In der Inneren Mongolei soll es zudem Vorkommen geben, die China mehr als 1.000 Jahre lang mit Energie versorgen können, schreibt die South China Morning Post.

Aus dem Thorium-232 entsteht durch die Aufnahme eines Neutrons Thorium-233, das durch Verfallsprozesse zuerst in Protactinium-233 und dann in Uran-233 umgewandelt wird. Dieses Uran-233 ist an sich wieder spaltbar und kann als Brennstoff im Reaktor genutzt werden.