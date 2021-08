China schmiedet Pläne für kilometerlange Riesenstrukturen im All

Die nationale Stiftung für Naturwissenschaften in China hat ein fünfjähriges Forschungsprojekt initiiert, in dessen Zentrum die Konstruktion "ultra-großer Raumfahrzeuge" steht. Wie Spacenews berichtet, sollen dabei die Voraussetzungen für kilometergroße Megaprojekte im All geschaffen werden. Für deren Etablierung gebe es einen "dringenden Bedarf".

Solarkraftwerk und Riesenteleskop

Bei dem Projekt werden 10 spezifische Forschungsrichtungen vorgeschlagen. Insgesamt werden 15 Millionen Yuan (knapp 2 Mio. Euro) dafür zur Verfügung gestellt. Zumindest einer der Pläne beschäftigt sich mit der Gewinnung von Solarenergie im All, die dann per Mikrowellen zur Erde transferiert werden soll.

Um gigantische Konstruktionen wie diese möglich zu machen, bedarf es hunderter Raketenstarts und fortschrittlicher Techniken, um möglichst leichte und stabile Materialien zu entwickeln. Neben einem Solarkraftwerk im All wird auch ein Weltraumteleskop mit einem 10-Meter-Spiegel skizziert. An diesem Projekt soll das chinesische Changchun-Institut für Optik gemeinsam mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) und der Universität von Surrey in Großbritannien arbeiten.