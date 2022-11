Chinas neue Raumstation Tiangong bekommt ihr drittes Modul

Das 23 Tonnen schwere Modul wurde am Montag mit einer Rakete in den erdnahen Orbit transportiert.

China hat am Montag das dritte, und damit auch das letzte und endgültige Modul seiner Raumstation, mit der man der International Space Station (ISS) Konkurrenz machen möchte, vom Wenchang Space Launch Center aus ins All gebracht. Konkret soll das ambitionierte Projekt im erdnahen Orbit (Lower Orbit) angesiedelt sein und mit einer Long March 5B-Rakete dorthin gebracht worden sein, heißt es in einem Bericht von Gizmodo.



Die Raumstation von China soll eine t-förmige Struktur haben und Tiangong heißen (was zugleich „himmlisch“ bedeutet). Das erste Modul befindet sich seit April 2021 in der Umlaufbahn der Erde, im Juli 2022 folgte das zweite Modul und nun eben das dritte.