China schickt nächstes Astronauten-Team auf Baustelle ins All

Peking will im All in einer Liga mit den USA spielen. Der Bau der ersten eigenen Raumstation wird deshalb mit Tempo vorangetrieben.

Zur Fertigstellung seiner im Bau befindlichen Raumstation hat China ein weiteres Astronaut*innen-Team erfolgreich ins All geschickt.

Das Trio startete am Sonntag an Bord des Raumschiffs „Shenzhou 14“ vom Weltraumbahnhof Jiuquan im Nordwesten der Volksrepublik zu seiner Mission. Eine Rakete vom Typ „Langer Marsch 2F“ brachte sie ins All, wie in einer Liveübertragung des chinesischen Staatsfernsehens zu sehen war.

Start geglückt

Der Start sei ein „voller Erfolg“ gewesen, erklärte Chinas Raumfahrtbehörde, nachdem das Schiff den Orbit erreicht hatte. Etwa 6 Stunden nach dem Start war die Ankunft der Astronaut*innen an der Station geplant. Die „Shenzhou 14“ sollte dann in einem automatisierten Manöver an das Kernmodul „Tianhe“ andocken.

Die Astronaut*innen Chen Dong, Liu Yang und Cai Xuzhe bilden bereits die 3. Crew, die nun mehrere Monate im All verbringen und Arbeiten an der Station durchführen soll. Anfang Mai hatte ein Frachtflug weitere Ausrüstung und Nachschub zur Vorbereitung der Mission ins All gebracht.