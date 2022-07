Videos zeigen Absturz von chinesischer Rakete

Am Samstag ist ein Booster einer chinesischen Rakete über dem Indischen Ozean unkontrolliert in Richtung Erde gestürzt. Ob Trümmer davon den Erdboden erreichten, ist derzeit noch unklar. Chinas Raumfahrtagentur geht in einem Post auf Weibo davon aus, dass ein Großteil in der Atmosphäre verbrannt ist.

Der Wiedereintritt in die Atmosphäre und die dadurch ausgelöste Explosion war über Kuching, der Hauptstadt des malaysischen Bundesstaates Sarawak, zu sehen. Das geht aus Videos hervor, die von Bewohner*innen geteilt wurden. Zuerst wurden die Trümmer für Meteoriten gehalten, Astronomen gehen aber davon aus, dass hier tatsächlich der Booster der chinesischen Rakete Langer Marsch 5B zu sehen ist.