Corona-Ansteckung im Auto: Was offene Fenster bringen

Eine Autofahrt hat zwar nicht das Potenzial, ein Superspreader-Event zu werden, dafür ist die Anzahl der Sitzplätze zu gering. Doch gerade bei Taxi- oder Uber-Fahrten befindet man sich mit einem Haushalts-fremden Menschen auf einem relativ kleinen, oft abgeschlossenen Raum.

Wie sich die Viruspartikel in einem Auto verbreiten und wie man sich in einem Auto am besten gegen Ansteckung schützt, haben Wissenschaftler der University of Massachusetts Amherst untersucht.

Mithilfe von Computersimulationen haben die Forscher um Varghese Mathai eine klassische Fahrt mit einem Taxi nachgestellt. Als Fahrzeug diente ein Auto, das einem Toyota Prius ähnlich sieht und auch bei Taxis häufig zum Einsatz kommt.