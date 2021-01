Neue Corona-Mutation in Deutschland aufgetaucht

In Deutschland ist eine bislang unbekannte Variante des Coronavirus entdeckt worden. Die im Klinikum Garmisch-Partenkirchen in Bayern aufgetretene Mutation wird nun in Berlin vom Team des Virologen Christian Drosten untersucht.

In dem Klinikum ist es zuletzt zu einem Corona-Ausbruch gekommen. 73 Patienten und Mitarbeiter wurden positiv getestet. Davon wurde die neue Corona-Mutation bei 3 infizierten Personen nachgewiesen. Dass es sich dabei um eine noch unbekannte Virusvariante handelt, wurde bereits bestätigt, heißt es Münchner Merkur. Die Charakteristik der Mutation ist aber noch völlig unklar.