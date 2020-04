Corona-Früherkennung: Virus soll in Abwasser nachgewiesen werden

Was wäre, wenn man das Coronavirus an Orten nachweisen könnte, an denen es noch gar keine bestätigten Fälle gibt? Wissenschaftlern in den Niederlanden ist das gelungen. Forscher des Wasserforschungsinstituts KWR in Nieuwegein untersuchten das Abwasser einer Gemeinde, in der noch keine COVID-19-Fälle bekannt waren. Dort konnten sie das Virus nachweisen.

Es gelangt über menschliche Ausscheidungen ins Abwasser. Dass es über das Wasser weiter übertragen werden kann, hält der Studienleiter und Mikrobiologe Gertjan Medema aber für unwahrscheinlich. Das Ergebnis wurde in einem Paper im Fachmagazin medRxiv veröffentlicht, wartet aber noch auf eine Peer-Review. „Es ist wichtig, Informationen über das Auftreten und den Verbleib dieses neuen Virus im Abwasser zu sammeln, um zu verstehen, ob ein Risiko für die Abwasserarbeiter besteht, aber auch, um festzustellen, ob die Abwasserüberwachung zur Überwachung der Zirkulation von Sars-CoV-2 in unseren Gemeinden genutzt werden könnte“, sagte Medema.

Zirkulation des Virus überwachen

Die Kontrolle des Abwassers könne als Frühwarnsystem eingesetzt werden. So könne man prüfen, in welchen Städten das Virus erstmals oder wieder auftaucht. Das könnte ein entscheidendes Instrument zur Überwachung der Zirkulation des Virus in der Bevölkerung sein, schreiben die Wissenschaftler in ihrem Paper.