Corona: Österreicher stecken sich häufig im eigenen Haushalt an

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat neue Ergebnisse für ihre Analyse von Übertragungsketten veröffentlicht. Inzwischen konnten die Infektionswege von 4.041 der insgesamt 15.500 Erkrankten, die für die Erhebung untersucht werden, einem sogenannten Cluster zugeordnet werden. Die Cluster werden in Settings unterteilt, um sich ein besseres Bild davon zu machen, wo die häufigsten Übertragungen des Virus stattfanden.

So wurden 25 neue Cluster der Liste hinzugefügt. In der Kategorie „ Haushalt“, also einer Ansteckung durch Familie und Freunde, konnten 21 neue Cluster identifiziert werden. Damit hat dieser Bereich die meisten Cluster vorzuweisen. Mit 347 Corona-Fällen ist der Anteil damit auf 8,6 Prozent gestiegen.