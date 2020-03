Corona-Test um einen Dollar verspricht in 10 Minuten Ergebnis

Die Tests, die vom Forschungsinstitut "Pasteur de Dakar" in Senegal zusammen mit der britischen Firma Mologic entwickelt werden, sollen über die Gesundheitsbehörde WHO aber auch der ganzen Welt zugute kommen. Erste verfügbare Test-Kits will das Unternehmen im Juni bereitstellen, pro Jahr sollen 8 bis 20 Millionen dieser Schnelltests produziert werden können. Ob der Schnelltest tatsächlich hält, was er verspricht, muss in den kommenden Tagen und Wochen geklärt werden.

Ähnliche Symptome wie Malaria

Während der afrikanische Kontinent bisher vergleichsweise verschont von der Coronakrise blieb, kann sich das schnell ändern. Als problematisch kommt gerade in Afrika hinzu, dass einige der Anfangssymptome durch COVID-19 denen von Malaria ähnlich sind, was die Verfügbarkeit von schnellen, günstigen Tests zur richtigen Einschätzung und Behandlung umso wichtiger macht.