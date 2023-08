Star-Ökonom Acemoğlu: Vision der Tech-Riesen ist, Menschen zu ersetzen

Daron Acemoğlu hat Zweifel an den Vorteilen von KI. Im futurezone-Interview spricht er über die Macht von IT-Riesen und darüber, was ihn nachts wachhält.

Daron Acemoğlu ist Professor für Wirtschaftswissenschaften am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT). Er gehört zu den 10 meist zitierten Ökonom*innen und ist Träger der John-Bates-Clark-Medaille. Diese gilt als Vorstufe zum Nobelpreis.

futurezone: Ihr Buch ist voll von Beispielen aus 1.000 Jahren Geschichte, in denen technische Innovationen den Menschen geholfen und Wohlstand geschaffen haben. Aber auch von gegenteiligen Fällen. Was ist ein Beispiel dafür? Daron Acemoğlu: Es gibt viele technologische Transformationen, die den Produktionsprozess grundlegend veränderten, aber deren Resultat alles andere als gesamtgesellschaftlicher Wohlstand war. In der Tat hatten sie Elend, härtere Bedingungen und niedrigere Löhne für Arbeitnehmer*innen zur Folge. Nehmen wir etwa die in den 1880er-Jahren erfundene Baumwollentkörnungsmaschine her. Sie machte den Süden der USA zu einem der produktivsten landwirtschaftlichen Gebiete der Welt. Der Süden wurde zum größten Exporteur von Baumwolle, diese war wiederum der Treibstoff für die frühen Phasen der britischen industriellen Revolution. Die gesamte Weltwirtschaft hing also in gewisser Weise von der Baumwolle des Südens ab. Die Landbesitzer kamen zu sagenhaftem Reichtum. Die Arbeitskräfte, die diese Maschinen bedienten, litten aber unter schlechteren Bedingungen als die Sklaven des frühen 18. Jahrhunderts.

Daron Acemoğlu forscht am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) zu dieser Frage. In seinem neuen Buch " Macht und Fortschritt " zeichnet er ein ambivalentes Bild von KI.

Die gängige Aussage, die wir von Tech-Firmen oder Politiker*innen hören, ist aber, dass wir Fortschritt immer gut ist und wir ihn nicht aufhalten können. Dass sich die Gesellschaft in der Vergangenheit immer an neue Technologien angepasst hat. Ich denke, dieses Narrativ ist gefährlich. Wenn man sich anschaut, warum die Dinge in anderen Perioden gut gelaufen sind, z. B. während der zweiten Phase der industriellen Revolution in Großbritannien, dann geschah dies nur, weil sich das Machtgleichgewicht verschob. Weil sich die Menschen organisierten. Sie haben andere Wege gefunden, um die Vorteile zu teilen. Das Narrativ, dass alles gut wird, schafft Gleichgültigkeit. Es beschwichtigt die Menschen. Es sagt: "Für euch gibt es nicht viel zu tun. Vertraut einfach Sam Altman und Elon Musk. Die talentierten Unternehmer und Technikgenies werden alles für euch regeln. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Und schon gar keinen Grund, sich einzumischen."

Sie sprechen in Ihrem Buch davon, dass diesem Technologie-Optimismus eine Art „gemeinsame Vision“ zugrunde liegt. Was meinen Sie damit?

Technologie hat keinen vorbestimmten Weg. Es gibt viele Dinge, die man mit Allzwecktechnologien, wie KI, tun kann. Die Frage ist, welche Entscheidungen wir treffen und wer sie trifft. In vielen Epochen waren es diejenigen, die Panzer haben, diejenigen, die über Zwangsgewalt verfügen. Aber in der heutigen Zeit geht es mehr um Überzeugungskraft. Das, woran wir alle glauben, leitet technologische Entscheidungen. Im Zeitalter der KI besteht die große Wahl darin, KI-Technologien so einzusetzen, dass sie die Informationen für menschliche Entscheidungsträger verbessern und nützlichere Maschinen für Menschen schaffen. Aber die Vision, die in der Tech-Industrie viel dominanter ist, ist die einer autonomen maschinellen Intelligenz. Das ist die Vorstellung, dass es einen vorbestimmten Weg gibt, der Technologien immer menschenähnlicher macht und den Menschen zwangsläufig irgendwann ersetzt.

Wie schaffen wir es, dass Maschinen, insbesondere KI, dem Menschen nutzen, anstatt ihn zu ersetzen?

Meiner Meinung nach besteht der wichtigste Schritt darin, dieses Gespräch zu führen. Wir wären schon zu 50 Prozent am Ziel, wenn wir einen breiten Konsens darüber hätten, dass diese erstaunlichen technologischen Entwicklungen so verwendet werden, dass sie dem Menschen nutzen.

Sind wir auf einem guten Weg?

Noch liegt die Macht in den Händen einer sehr kleinen Gruppe von Tech-Unternehmern. Man muss also eine Gegenmacht entwickeln, d. h. eine solidere Möglichkeit für den Rest der Gesellschaft, Forderungen zu stellen und bei einigen sehr wichtigen Entscheidungen ein Mitspracherecht zu haben. Sehen Sie sich die USA an. Vor wenigen Monaten, als der US-Senat endlich die Bedeutung und die Gefahren, der generativen KI erkannte, hielt er eine Anhörung ab. Was tat er? Er lud die CEOs der 5 größten Technologieunternehmen ein. Aber was ist mit den Hundertmillionen amerikanischer Arbeitnehmer*innen, die davon betroffen sein werden? Und mit jenen auf der ganzen Welt?