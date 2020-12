Das hat der Sternenhimmel im Jahr 2021 zu bieten

Venus läutet das Jahr als Morgenstern ein. Unser innerer Nachbarplanet ist als hell strahlender Lichtpunkt in der Morgendämmerung knapp über dem Südosthorizont zu sehen. Ende Januar zieht sich Venus vom Morgenhimmel zurück und wird unsichtbar. Am 26. März überholt sie die Sonne. Mitte Mai erscheint Venus am Abendhimmel. Bis über das Jahresende 2021 hinaus spielt Venus dann ihre Rolle als Abendstern. In der ersten Dezemberwoche strahlt sie in größtem Glanz. Nur noch Sonne und Mond sind heller als Venus.

Mars ist zu Jahresbeginn Planet der ersten Nachthälfte. Seine Helligkeit geht weiter zurück. Dennoch bleibt Mars hellster Planet am Abendhimmel. Ende Juni wird der rote Planet unsichtbar, denn er wechselt auf den Taghimmel. Am 8. Oktober trifft Mars mit der Sonne zusammen. Ende Dezember kann man ihn erstmals wieder in der Morgendämmerung tief am Osthimmel ausmachen.

Jupiter und Saturn

Jupiter hält sich zu Jahresbeginn mit der Sonne am Taghimmel auf. Am 29. Januar holt ihn die Sonne ein. Mitte März erscheint der Riesenplanet in der Morgendämmerung. Danach geht er immer früher auf und wird bis Anfang August zum Planeten der gesamten Nacht. Am 20. August steht er der Sonne im Sternbild Steinbock genau gegenüber. Jupiter strahlt in einem hellen, weißen Licht.

Er übertrifft damit alle anderen Planeten und Fixsterne an Helligkeit bis auf Venus, die aber am Abendhimmel bald untergeht.Saturn hält sich zu Jahresbeginn am Taghimmel auf und bleibt nachts unter dem Horizont. Mitte März taucht er am Morgenhimmel auf. Bis zum Juli wird er zum Planeten der gesamten Nacht. Bis Jahresende kann man ihn noch am Abendhimmel sehen. Das Ringsystem des Saturn ist kosmisch gesehen eine relativ junge Erscheinung.