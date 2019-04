Das Schwarze Loch hat jetzt einen Namen

Mitte der Woche haben Wissenschaftler mit der ersten realen Abbildung eines Schwarzen Lochs für eine Sensation gesorgt. Das entsprechende Bild ging um die Welt. Was bislang jedoch fehlte, war ein Name für das Objekt, das sich in der Galaxie Messier 87, die 55 Millionen Lichtjahre entfernt liegt, befindet.

Der hawaiianische Professor und Sprachwissenschaftler Larry Kimura durfte das kosmische Objekt benennen. Er wählte den Namen Powehi, wie der Honolulu Star-Advertiser am Donnerstag berichtete.

Bedeutung

Powehi bedeutet "die verzierte, unergründliche dunkle Schöpfung" oder "verschönerte dunkle Quelle der unendlichen Schöpfung". Es stammt von einem hawaiianischen Gesang aus dem 18. Jahrhundert. „Po“ ist eine tiefgründige dunkle Quelle unendlicher Schöpfung, während „wehi“ in etwa für Verzierung steht.

Ein hawaiianischer Name ist auch deswegen passend, weil zwei der Teleskope, die für die Aufnahme genutzt wurden, auf der Inselgruppe stehen.

"Das Privileg zu haben, der allerersten wissenschaftlichen Bestätigung eines Schwarzen Lochs einen hawaiianischen Namen zu geben, ist für mich und meine hawaiianische Abstammung sehr bedeutend", sagte Kimura in einer Pressemitteilung.

Um die in Kürze folgenden Memes vorwegzunehmen, dass ein Hawaiiner einen Namen fürs Schwarze Loch gefunden hat, hier das passende Video. You're welcome!