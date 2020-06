Dauerschmerzen mit elektrischen Impulsen im Ohr lindern

Erst drückt es im Kreuz, dann zieht es im Nacken. Und oft wandert der Schmerz bis in die Gliedmaßen. Rückenschmerzen haben vielschichtige Auswirkungen und zählen zu den häufigsten chronischen Schmerzen. Laut der Österreichischen Schmerzgesellschaft leiden hierzulande 1,8 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. Die werden als solche bezeichnet, wenn sie länger als 12 Wochen andauern.

Behandelt werden sie unterschiedlich – oft mit Medikamenten. Für viele Betroffene bringen diese jedoch keine Erleichterung mehr. Besonders vielversprechend ist in diesem Fall die sogenannte Vagusnerv-Stimulation. „Der Vagusnerv ist der längste Nerv im Körper und für viele autonome Körperfunktionen sowie für die Schmerzwahrnehmung zuständig“, sagt Eugenijus Kaniusas vom Institut für Microwave and Circuit Engineering an der TU Wien der futurezone.

Der Nerv besteht aus vielen Fasern, wovon manche bis zu den inneren Organen und bis zum Ohr reichen. Wird er dort durch elektrische Impulse stimuliert, können chronische Schmerzen prinzipiell gelindert werden.

Hauchdünne Scheiben

Bei der Anbringung der Elektroden im Ohr mussten sich Ärzte bislang allerdings auf Erfahrungswerte verlassen. Der richtige Abstand zum Nerv ist dabei wesentlich, denn: „Ist die Elektrode zu weit entfernt, wird der Nerv nicht ausreichend stimuliert. Ist sie zu nah, dann ist das Signal zu stark. Der Nerv kann blockiert werden, mit der Zeit ,ermüden’ und irgendwann keine Signale mehr ans Hirn weiterleiten“, sagt Kaniusas.

Dieses Risiko soll in Zukunft verringert werden. Kaniusas und sein Team haben in Zusammenarbeit mit der MedUni Wien in einer mikroanatomischen Studie erstmals detailliert untersucht, wie die Nervenfasern und Blutgefäße im Ohr räumlich verlaufen und wie groß im Durchschnitt der Abstand zwischen ihnen ist.

„Es wurden Proben aus einem Ohr entnommen und in Scheiben in einer Dicke im Mikrometerbereich aufgeschnitten. Diese Scheiben wurden dann mit einer hochauflösenden Kamera abfotografiert“, sagt der Forscher. Dabei seien mehr als 10.000 Bilder entstanden, die in Folge im Computer aufeinandergestapelt wurden.